Eddie Redmayne: il mio Sciacallo, un attore come me, ma più calmo

Roma, 8 nov. (askanews) – E’ arrivata su Sky e in streaming su NOW la serie “The day of the Jackal”, adrenalinica rivisitazione in dieci episodi del romanzo di Frederick Forsyth e del film del 1973 “Il giorno dello sciacallo”. Nella serie diretta da Brian Kirk è Eddie Redmayne ad interpretare l’insospettabile assassino, l’uomo dai mille volti. L’attore britannico è venuto a Roma a presentarla.

“Devo dire che per me questo progetto era un po’ complicato, perché quel film è il film preferito di mio padre. Era contentato che lo facessi ma mi ha detto: non fare casini! E’ venuto alla prima a Londra, ha visto il primo episodio e mi ha detto: va bene, per ora non è male”.

Dopo aver portato a termine un incarico particolarmente rilevante lo Sciacallo entra nel mirino dei servizi segreti inglesi. Si trova ad affrontare una tenace agente dell’MI6 interpretata da Lashana Lynch, che si impegnerà in una implacabile caccia all’uomo in giro per l’Europa.

“Quando devo interpretare qualcuno io di solito devo raggiungere il personaggio, ma anche lo Sciacallo per il suo lavoro deve interpretare dei personaggi, travestirsi. Direi che anche lui è un attore. E poi, anche se attraversa circostanze estreme, ci sono momenti in cui interagisce con qualcuno, manipola qualcuno o ama, in cui tutti si possono riconoscere”.

C’è solo una cosa che Redmayne invidia allo spietato assassino. “Lui è molto essenziale, elegante, non è iperstressato, io sono sempre di corsa, in affanno. Ora, quando mi succede qualcosa, mi dico: che farebbe lo Sciacallo? Allora respira e prova a stare calmo”.