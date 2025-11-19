Editoria: Casalino fa scouting, al via selezione giornalisti per nuova avventura

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Rocco Casalino, dopo aver lasciato la guida della comunicazione del Movimento 5 Stelle, è "alla ricerca di giovani talenti giornalistici e professionisti con esperienza" per "un giornale online e una versione cartacea, a partire dal 2026", si le...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Rocco Casalino, dopo aver lasciato la guida della comunicazione del Movimento 5 Stelle, è "alla ricerca di giovani talenti giornalistici e professionisti con esperienza" per "un giornale online e una versione cartacea, a partire dal 2026", si legge in un comunicato stampa.

Per candidarsi, è necessario "un video di presentazione di tre minuti" comprensivo di "una presentazione personale, un'analisi comunicativa e politica sulla politica internazionale e un commento e analisi sulla politica interna", prosegue il comunicato.

Il video, da inviare all'indirizzo 'nuovogiornale2026@gmail.com', e "la capacità di sintesi saranno considerati elementi fondamentali nella selezione". Si tratta di un "primo progetto di una serie di iniziative dedicate all’informazione", viene specificato.