Editoria: Picierno, 'vicina a lavoratori Agi, no a opzioni che minacciano terzietà'

Editoria: Picierno, 'vicina a lavoratori Agi, no a opzioni che minaccian...

Editoria: Picierno, 'vicina a lavoratori Agi, no a opzioni che minaccian...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Sono vicina ai lavoratori dell'Agi che in queste ore sono in sciopero contro l'ipotesi di vendita a un senatore del centrodestra. L'Agenzia rappresenta da oltre 70 anni un esempio virtuoso di informazione libera, indipendente e plurale. Per questo bis...