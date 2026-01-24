Home > Flash news > Educazione: Fontana, 'tema centrale per crescita società'

Educazione: Fontana, 'tema centrale per crescita società'

default featured image 3 1200x900

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "La Giornata internazionale dell’educazione richiama l’attenzione su un tema centrale per la crescita della società. È fondamentale saper riconoscere e valorizzare i talenti dei più giovani, accompagnandoli in un percorso di sviluppo ...

di Pubblicato il

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "La Giornata internazionale dell’educazione richiama l’attenzione su un tema centrale per la crescita della società. È fondamentale saper riconoscere e valorizzare i talenti dei più giovani, accompagnandoli in un percorso di sviluppo personale e umano. Educazione è formazione ai valori, assunzione di responsabilità, costruzione piena della persona. È un bene pubblico essenziale, perché favorisce le libertà, rafforza il senso di comunità e aiuta le nuove generazioni a diventare protagoniste consapevoli del futuro".

Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.