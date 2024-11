Il contesto politico attuale

Il 28 novembre, il Parlamento italiano si riunirà nuovamente in seduta comune per la decima votazione relativa all’elezione di un nuovo giudice della Consulta, in sostituzione di Silvana Sciarra, il cui mandato è scaduto un anno fa. Questa votazione si presenta come un banco di prova cruciale per la maggioranza di governo, che deve affrontare non solo la scelta di un nuovo giudice, ma anche la pressione di un’opposizione sempre più agguerrita.

Il clima politico è teso, e le recenti votazioni hanno evidenziato le difficoltà nel raggiungere un consenso. L’ultima votazione, tenutasi il 30 ottobre, ha visto un’ampia maggioranza di schede bianche, segno di divisioni interne e di una mancanza di accordo tra i partiti. La premier Giorgia Meloni punta su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi, ma il suo nome rimane avvolto nel mistero, complicando ulteriormente le trattative.

Strategie e alleanze in gioco

Le prossime votazioni si svolgeranno su due schede, una per il giudice sostituto e l’altra per tre giudici il cui mandato scade il 21 dicembre. La strategia della maggioranza sembra orientata a mantenere il segreto sui nomi proposti, ma le indiscrezioni suggeriscono che il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, potrebbe emergere come un candidato forte per la seconda casella di maggioranza.

In un contesto di alleanze politiche, si parla di un possibile accordo ‘a pacchetto’ che potrebbe includere nomi neutri, come quello di Roberto Garofoli, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Questa strategia potrebbe non solo facilitare l’elezione dei giudici, ma anche portare a un rimpasto nell’esecutivo, con la necessità di sostituire Raffaele Fitto.

Le pressioni del Presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ripetutamente esortato il Parlamento a completare l’organico della Consulta, sottolineando l’importanza di questa istituzione per la democrazia italiana. Le sue parole, che richiamano l’attenzione su un “vulnus alla Costituzione”, evidenziano la gravità della situazione e la necessità di un intervento immediato da parte delle Camere.

Il richiamo di Mattarella non è solo un invito formale, ma un appello alla responsabilità politica in un momento in cui il paese ha bisogno di stabilità e di un funzionamento efficace delle istituzioni. La prossima votazione rappresenta quindi non solo un’opportunità per risolvere una questione irrisolta, ma anche un test per la capacità della politica italiana di trovare un accordo in un clima di crescente polarizzazione.