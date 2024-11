Un’affluenza senza precedenti

Con l’avvicinarsi del giorno delle elezioni, la Georgia sta vivendo un’affluenza alle urne senza precedenti. Più di 4 milioni di cittadini hanno già esercitato il loro diritto di voto durante il periodo di votazione anticipata, che si è svolto dal 15 ottobre al 1 novembre. Questo rappresenta il 55,5% degli elettori attivi nello stato, secondo i dati forniti dal Georgia Election Data Hub. La partecipazione è stata così alta che ha superato i record precedenti, segnalando un forte interesse per le elezioni di quest’anno.

Le dinamiche di voto tra i gruppi demografici

Un aspetto interessante di questa tornata elettorale è la significativa differenza di affluenza tra i sessi. Le donne hanno rappresentato il 56% degli elettori anticipati, superando gli uomini di oltre dieci punti percentuali. Questo dato è particolarmente rilevante in un contesto in cui i diritti delle donne, in particolare in materia di aborto, sono diventati un tema centrale nella campagna elettorale. La campagna di Kamala Harris ha cercato di capitalizzare su questo slancio, puntando a mobilitare il voto femminile, specialmente tra le donne afroamericane, che hanno costituito il 62,1% degli elettori neri che hanno votato anticipatamente.

Strategie dei candidati e impatto demografico

Le campagne di Trump e Harris stanno investendo enormi risorse in Georgia, uno stato che nel 2020 è stato vinto da Biden con un margine minimo. Mentre Trump cerca di attrarre il voto maschile afroamericano, Harris punta a mantenere il sostegno delle donne e dei giovani. I dati mostrano che il 58% degli elettori anticipati erano bianchi, mentre il 26,4% erano neri. Questo scenario demografico complesso rende ogni voto cruciale, soprattutto in uno stato dove la differenza di voti nel 2020 è stata inferiore ai 12.000 voti.

Le aree rurali contro le aree urbane

Un’altra dinamica interessante è la differenza di affluenza tra le aree rurali e quelle urbane. Le contee rurali della Georgia hanno visto una maggiore partecipazione rispetto alle aree più democratiche intorno ad Atlanta. Le 20 contee con la più alta percentuale di affluenza sono tutte state vinte da Trump nel 2020, nonostante Biden abbia conquistato lo stato. Tuttavia, le contee urbane, come Fulton e Cobb, hanno registrato un numero significativamente maggiore di voti espressi, con oltre 861.000 schede già votate. Questo contrasto evidenzia le sfide e le opportunità per entrambe le campagne mentre si avvicinano al giorno delle elezioni.