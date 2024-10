Elezioni regionali in Liguria: tutto quello che c’è da sapere

Le elezioni regionali in Liguria si svolgeranno regolarmente domani, dalle 7 alle 23, e dopodomani, dalle 7 alle 15. Nonostante l’ondata di maltempo che ha colpito la regione, le autorità competenti hanno confermato che le operazioni elettorali procederanno senza intoppi. Questo è stato stabilito durante un incontro tra le quattro Prefetture liguri, l’Ufficio elettorale della Regione Liguria, Arpal e la Protezione civile regionale.

Misure di sicurezza e spostamento seggi

A causa dell’allerta meteo in corso, alcuni seggi situati in zone a rischio sono stati spostati. Le Prefetture e i Comuni stanno monitorando costantemente la situazione per garantire la sicurezza degli elettori. È fondamentale che i cittadini siano informati sui cambiamenti riguardanti i seggi, in modo da poter esercitare il proprio diritto di voto senza difficoltà. Le autorità locali stanno collaborando attivamente con la Protezione civile e Arpal per garantire che le operazioni di voto si svolgano in un ambiente sicuro.

Come votare in sicurezza

Per votare in sicurezza, è consigliabile controllare in anticipo il proprio seggio elettorale. Gli elettori possono farlo consultando i siti ufficiali delle Prefetture o dei Comuni. Inoltre, è importante seguire le indicazioni fornite dalle autorità riguardo alle misure di sicurezza, come l’uso di mascherine e il rispetto delle distanze sociali. La partecipazione attiva dei cittadini è cruciale in questo momento, e ogni voto conta.

Il ruolo delle istituzioni

Le istituzioni liguri stanno lavorando incessantemente per garantire che le elezioni si svolgano nel modo più fluido possibile. La collaborazione tra le diverse autorità è essenziale per affrontare le sfide poste dal maltempo e per assicurare che ogni elettore possa esprimere il proprio voto in tranquillità. La vigilanza continua da parte delle Prefetture e dei Comuni è un segnale positivo per la democrazia e per la partecipazione attiva dei cittadini.