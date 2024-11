Elezioni regionali in Umbria: tutto quello che c'è da sapere

Un’importante tornata elettorale

Il 17 e , l’Umbria si prepara a una tornata elettorale cruciale, con 701.367 elettori chiamati a esprimere il proprio voto per eleggere il presidente della Giunta regionale e i membri dell’Assemblea legislativa. Questo evento rappresenta un momento fondamentale per la democrazia locale, in cui i cittadini avranno l’opportunità di influenzare il futuro della loro regione.

Dettagli sui seggi e sugli elettori

Gli elettori sono suddivisi tra le province di Perugia e Terni, con 523.343 votanti nella prima e 178.024 nella seconda. I seggi elettorali sono stati predisposti in mille località, di cui 706 nella provincia di Perugia e 294 in quella di Terni. È fondamentale che gli elettori si informino sulle modalità di voto e sui documenti necessari per poter esercitare il proprio diritto.

Informazioni utili e risorse online

Per facilitare il processo elettorale, la Regione Umbria ha reso disponibile una serie di risorse online. Sul portale ufficiale della Regione, all’indirizzo <a href=" è possibile trovare normative, documenti, facsimile della scheda di votazione e informazioni sulle candidature. Inoltre, il sito offre un collegamento diretto con il Ministero dell'Interno, permettendo di seguire in tempo reale l'andamento delle elezioni, inclusi i risultati provvisori e l'affluenza alle urne.

I candidati e le liste elettorali

Le elezioni vedranno la partecipazione di nove candidati alla presidenza e 23 liste ammesse, con quasi 460 aspiranti consiglieri. Questo ampio ventaglio di opzioni offre agli elettori la possibilità di scegliere tra diverse visioni politiche e programmi, rendendo il voto un momento di grande importanza per il futuro dell’Umbria.

Comunicazione e trasparenza

L’Ufficio Stampa della Giunta regionale si impegnerà a garantire la diffusione di informazioni aggiornate sullo svolgimento delle operazioni elettorali. La trasparenza è un valore fondamentale in questo processo, e i cittadini possono contare su una comunicazione chiara e tempestiva riguardo ai risultati e all’andamento delle votazioni.