Joe Biden non ha nascosto la sua grande commozione durante il discorso in supporto di Kamala Harris. Il suo addio tra le lacrime ha colpito tutti.

Elezioni USA: Joe Biden dice addio in lacrime

Durante la convention di Kamala Harris, Joe Biden ha pronunciato un discorso di supporto davanti ai delegati democratici, presentandosi come “il miglior volontario che la campagna di Kamala e Walz abbia mai visto“. Il presidente non ha nascosto la sua commozione, ringraziando tutto. “Kamala Harris sarà una presidente che i nostri figli potranno ammirare” ha dichiarato, sottolineando che sarebbe una presidente rispettata dai leader mondiali, di cui tutti potranno essere orgogliosi.

“Amo il mio lavoro, ma amo di più l’America” ha poi dichiarato Biden, confermando che Harris è una candidata più adatta per queste elezioni. Il presidente ha poi ricordato che lei è stata anche vicepresidente, come è già accaduto in passato. Biden ha poi parlato di Trump, definendolo “un perdente” e sottolineando che vuole attaccare le pensioni dopo aver lasciato un Paese indebitato. “Se Harris non vincerà, i miliardari resteranno ricchi e la classe media pagherà il conto” ha sottolineato.

Biden: “Ho commesso moti errori, ma vi ho donato il meglio di me”

Quello di Biden è stato un vero discorso di addio. “Ho commesso molti errori, ma vi ho donato il meglio di me. Ho dato il mio cuore e la mia anima alla nazione e credo di essere stato ripagato dal popolo americano” ha dichiarato il presidente. Poco prima di abbracciare Kamala Harris, come passaggio di testimone, Biden ha ricordato che nella sua vita è stato “troppo giovane per fare il senatore” e “troppo anziano per fare il presidente“.