Joe Biden non è più in corsa per le prossime elezioni negli Stati Uniti d’America, e il suo posto per i Democratici è stato preso da Kamala Harris. La Harris potrebbe dunque diventare la prima presidente donna degli Usa, ma prima deve battere Donald Trump.

Usa 2024, i timori di Biden: cosa accadrebbe con la sconfitta di Trump

E il presidente attualmente in carica si augura che sia proprio questo lo scenario che si concretizzerà a novembre. Le speranze di Biden sono, però, frenate da qualche timore: che cosa accadrebbe se Donald Trump dovesse perdere? “Se Trump perde, non sono affatto sicuro che ci sarà un pacifico trasferimento di potere a Kamala Harris“.

Usa 2024, i timori di Biden: l’intervista

Così, Joe Biden si è espresso in un’intervista della quale per il momento è stato pubblicato solo un piccolo estratto (l’integrale uscirà nei prossimi giorni). “Lui dice sul serio quello che dice. Non lo prendiamo sul serio. Lui invece lo dice sul serio, tutte quelle cose del tipo ‘se perdiamo ci sarà un bagno di sangue’“.