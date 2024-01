**Elezioni: via libera Cdm a terzo mandato sindaci piccoli comuni**

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla norma -contenuta nel dl election day- che apre al terzo mandato per i sindaci dei comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti. Per i comuni sotto i 5mila abitanti il tetto ai mandati viene totalmente eliminato....