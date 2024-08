Continua a far discutere l’incontro di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra Imane Khelif e Angela Carini. Sulla questione è intervenuto anche il patron di Tesla Elon Musk.

La vicenda, oltre che in Italia, ha riscontrato un forte interesse anche negli Stati Uniti. La nuotatrice Riley Gaines ha rilanciato il post “Gli uomini non appartengono agli sport per le donne” con il seguente hashtag #IStandWithAngelaCarini.

Molti suoi post su X sono stati rilanciati anche da Elon Musk, il proprietario della piattaforma, che nel post specifico commenta con un ‘Assolutamente‘.

Le reazioni internazionali dopo il match olimpico

Dello stesso pensiero anche JK Rowling, autrice della saga di Harry Potter, che sempre su X scrive:

“Le Olimpiadi di Parigi saranno per sempre offuscate dalla brutale ingiustizia fatta a Carini“.

La scrittrice poi aggiunge:

“A una giovane pugile è stato appena portato via tutto ciò per cui aveva lavorato e si era allenata perché è stato permesso a un maschio di salire sul ring contro di lei“.

Il caso in tendenza su X

Su X il caso Khelif-Carini è andato in tendenza. I post in diverse lingue criticano duramente il Cio per aver permesso all’atleta algerina di competere in una categoria femminile.

Gli utenti hanno messo in luce la disparità di forze tra le due atlete, evidenziando come questa situazione sia contraria al messaggio delle Olimpiadi, che dovrebbe promuovere una competizione equa e senza sotterfugi.