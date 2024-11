Emanuele Pozzolo rinviato a giudizio per porto abusivo d'arma da collezione

Il deputato di Fratelli d'Italia coinvolto in un episodio di sparo a Capodanno

Il caso di Emanuele Pozzolo

Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, è stato rinviato a giudizio per il reato di porto abusivo di un’arma da collezione e di proiettili esplodenti. Questo episodio si è verificato durante la notte di Capodanno, all’interno dei locali della pro loco di Rosazza, in provincia di Biella. L’udienza preliminare ha portato alla decisione di procedere solo per alcuni capi d’imputazione, mentre altri sono stati archiviati.

Dettagli del processo

Il processo avrà luogo in un momento ancora da definire. L’avvocato di Pozzolo ha dichiarato che sono stati esclusi tre capi d’imputazione, tra cui lesioni, omessa custodia ed esplosioni pericolose. Tuttavia, rimane aperta la questione relativa al porto dell’arma da collezione e dei proiettili, che continuerà a essere oggetto di indagine. Questo sviluppo ha suscitato un notevole interesse mediatico, data la posizione politica del deputato e la gravità delle accuse.

Le conseguenze dell’udienza preliminare

Alla conclusione dell’udienza preliminare, è stata presentata una sentenza di non luogo a procedere per quanto riguarda i reati di lesioni colpose ai danni di Luca Campana, un 31enne ferito a una gamba da un proiettile partito dal mini revolver di Pozzolo. Le motivazioni di questa decisione si basano sull’intervenuta remissione di cautela e sull’oblazione per le accuse di accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. Questo aspetto del caso ha sollevato interrogativi sulla responsabilità legale e morale di chi detiene armi, anche se di collezione.