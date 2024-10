Emergenza maltempo a Bologna: oltre 80 mm di pioggia in poche ore

La forte pioggia ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, il sindaco lancia l'allerta

La tempesta che ha colpito Bologna

Un violento temporale ha investito Bologna, portando a una pioggia incessante che ha scaricato oltre 80 millimetri di acqua in sole quattro ore. Questo evento meteorologico ha causato gravi allagamenti in diverse zone della città e nel territorio circostante. La fase critica è iniziata intorno alle 21, quando il torrente Ravone è esondato, allagando via Saffi, una delle principali arterie d’accesso al centro. Qui si trova anche l’ospedale Maggiore, creando ulteriori preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini.

Le misure di emergenza del sindaco

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha lanciato un appello alla cittadinanza attraverso un videomessaggio sui social media, esortando i cittadini a non utilizzare le auto e a rifugiarsi nelle zone più elevate degli edifici. “Non uscite di casa”, ha ribadito, sottolineando che la situazione è seria e richiede la massima cautela. Lepore ha anche informato che il Comune sta monitorando attentamente le problematiche stradali e che le previsioni indicano che la pioggia continuerà fino a mezzanotte.

Disagi e blackout in città

Oltre agli allagamenti, la tempesta ha causato anche numerosi blackout elettrici in diverse zone di Bologna. In pieno centro, il cinema Modernissimo è stato evacuato a causa di infiltrazioni d’acqua. Le aree circostanti non sono state risparmiate: a San Lazzaro, sono state effettuate evacuazioni a causa dell’innalzamento dei livelli idrometrici di fiumi e torrenti. La viabilità provinciale è stata gravemente compromessa, con molte strade chiuse al traffico, rendendo difficile la circolazione.

Impatto sulla circolazione ferroviaria

La situazione non è migliore per il trasporto ferroviario. La circolazione dei treni è stata rallentata a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con ritardi significativi sulla linea Bologna-Verona. Trenitalia ha avvisato che i treni Intercity Notte e Regionali potrebbero subire ritardi, mentre i treni ad alta velocità potrebbero avere un tempo di percorrenza aumentato di oltre un’ora e mezzo. Anche in Romagna, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Rimini e Cesenatico, aggravando ulteriormente la situazione.

La risposta della comunità

In questo momento di crisi, la comunità bolognese sta dimostrando grande resilienza. I volontari e le associazioni locali si stanno mobilitando per fornire assistenza a coloro che sono stati colpiti dagli allagamenti. Le autorità locali stanno lavorando incessantemente per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione è monitorata costantemente, e si invitano tutti a seguire le indicazioni delle autorità competenti.