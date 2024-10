Sicilia flagellata dal maltempo: Catania trasformata in città-fiume, strade allagate, veicoli trascinati dall'acqua. Emergenza in tutta l'isola, vigili del fuoco sovraccarichi.

La Sicilia si trova in una situazione critica a causa di intense precipitazioni che hanno colpito l’isola nelle ultime ore.

Emergenza maltempo a Catania e Licata: esonda il fiume Salso

Le piogge torrenziali hanno trasformato le strade di Catania in veri e propri corsi d’acqua, creando scene surreali come quella di uno scooter che galleggiava lungo via Etnea. I vigili del fuoco sono intervenuti in numerose occasioni per soccorrere automobilisti in difficoltà e gestire allagamenti e dissesti.

La situazione è particolarmente grave a Licata, nell’Agrigentino, dove il fiume Salso è esondato, costringendo alcuni residenti ad abbandonare le proprie abitazioni. A Ginostra, un piccolo borgo delle Eolie, le forti piogge hanno causato frane e danni alle infrastrutture, compromettendo la viabilità e mettendo a rischio la sicurezza degli abitanti.

Maltempo e alluvioni in Sicilia, Catania e Licata: strade allagate dai forti temporali

Nonostante l’emergenza, le precipitazioni sono state accolte con un certo sollievo in alcune zone dell’isola, afflitta da una prolungata siccità. Tuttavia, la quantità di pioggia caduta non è stata sufficiente a risolvere il problema della scarsità idrica. Il dipartimento regionale della Protezione Civile continua a monitorare la situazione, con particolare attenzione alle dighe Fanaco e Ancipa.

Nel frattempo, le conseguenze del maltempo si fanno sentire anche in altre regioni italiane. Nel Savonese, una frana ha isolato alcune abitazioni, mentre sull’autostrada A14 Bologna-Taranto si sono verificati disagi alla circolazione. Le autorità locali e nazionali sono al lavoro per gestire l’emergenza e limitare i danni causati da questa ondata di maltempo che sta colpendo diverse parti del Paese.