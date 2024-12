Emergenza sanitaria in hotel ad Aprica: giovani turisti colpiti da malori

Emergenza sanitaria in hotel ad Aprica: giovani turisti colpiti da malori

Intervento delle ambulanze in codice rosso

Un episodio allarmante ha scosso la tranquillità di Aprica, località turistica della Valtellina, dove circa trenta giovani turisti hanno accusato gravi malori durante il loro soggiorno in un hotel. Le ambulanze sono accorse in codice rosso, segnalando la gravità della situazione. I primi sintomi si sono manifestati in un paio di ospiti due giorni fa, e da quel momento si è diffusa la preoccupazione che un’intossicazione alimentare potesse essere la causa di questo malessere collettivo.

Possibile virus gastrointestinale

Tuttavia, dopo un’attenta valutazione da parte dei medici e dei sanitari intervenuti, è emersa l’ipotesi che i sintomi siano riconducibili a un virus di natura gastrointestinale. Questo tipo di virus è noto per la sua capacità di diffondersi rapidamente, specialmente in contesti affollati come quelli degli hotel. I sanitari hanno avviato un monitoraggio attento dei casi, cercando di isolare i turisti colpiti e prevenire ulteriori contagi.

Indagini in corso da parte delle autorità

Oltre all’intervento delle ambulanze, sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Sondrio per condurre accertamenti. Le autorità stanno cercando di ricostruire la catena di contagio e capire se ci siano stati altri casi simili in altre strutture ricettive della zona. La salute dei turisti è la priorità, e si stanno adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli ospiti e del personale dell’hotel.