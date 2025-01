Un passo indietro per Emis Killa, coinvolto in un'inchiesta che lo ha portato a rinunciare al palco dell'Ariston.

Il ritiro di Emis Killa dal Festival di Sanremo

Emis Killa, noto rapper italiano, ha annunciato la sua rinuncia a partecipare alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. La decisione è stata comunicata attraverso le sue storie su Instagram, dove ha espresso la volontà di non essere al centro di polemiche legate a un’indagine in corso. “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato… preferisco fare un passo indietro e non partecipare”, ha dichiarato il cantante, sottolineando l’importanza di permettere alla magistratura di lavorare senza pressioni esterne.

Le implicazioni legali e il contesto dell’indagine

Il rapper, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, è coinvolto in un’inchiesta che ha messo in luce i suoi legami con gli ultras delle curve milanesi. Secondo quanto emerso, Emis Killa avrebbe avuto rapporti con Luca Lucci, capo dei tifosi rossoneri, e sarebbe stato perquisito a settembre, con il ritrovamento di armi e una somma significativa di denaro. Questi eventi hanno portato all’emissione di un Daspo di tre anni nei suoi confronti, considerato il suo comportamento ritenuto pericoloso.

Le conseguenze per il Festival e il futuro del rapper

La rinuncia di Emis Killa ha ridotto il numero dei partecipanti al Festival a 29 artisti. Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione, ha preso atto della decisione del rapper, confermando che la gara si svolgerà senza la sua presenza. Nonostante le difficoltà attuali, Emis Killa ha espresso la speranza di poter partecipare a un futuro Festival, dove la musica possa tornare al centro dell’attenzione. “Spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica”, ha affermato, lasciando aperta la possibilità di un ritorno sulla scena musicale.