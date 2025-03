Energia, Anev-Elettricità Futura-Energia Libera-Italia Solare, collaborazione più stretta

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Nell’ambito di Key Energy 2025, Anev, Elettricità Futura, Energia Libera e Italia Solare hanno avviato un’iniziativa congiunta per rafforzare, in prospettiva, la cooperazione e la sinergia tra le rispettive attività associative. E' quanto fan...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Nell’ambito di Key Energy 2025, Anev, Elettricità Futura, Energia Libera e Italia Solare hanno avviato un’iniziativa congiunta per rafforzare, in prospettiva, la cooperazione e la sinergia tra le rispettive attività associative. E' quanto fanno sapere in una nota congiunta.

I presidenti di Anev, Elettricità Futura, Italia Solare e il Segretario Generale di Energia Libera, riuniti a Rimini, hanno condiviso l’impegno a lavorare insieme su proposte, misure e iniziative a sostegno dello sviluppo del settore elettrico, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica in chiave sostenibile e competitiva.

Nelle prossime settimane, le Associazioni definiranno le modalità operative di questa collaborazione, tracciando un percorso comune per affrontare le sfide del sistema elettrico italiano con un approccio più integrato e strategico.