Energia: data center abilitatori della transizione. Lo studio di Engie e Key to Energy

L’espansione fulminea dell’intelligenza artificiale e del digitale pone i data center al centro della transizione energetica globale. Secondo lo studio ‘Bit e Watt: un’alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale’, presentato a Milano da Engie in collaborazione c...

L’espansione fulminea dell’intelligenza artificiale e del digitale pone i data center al centro della transizione energetica globale. Secondo lo studio ‘Bit e Watt: un’alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale’, presentato a Milano da Engie in collaborazione con Key to Energy, i consumi elettrici di queste infrastrutture potrebbero aumentare del 30% a livello mondiale e del 16% in Europa entro il 2030.

In questo scenario, gli operatori del settore sono chiamati a diventare attori strategici per garantire una crescita che sia sostenibile non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello ambientale.

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