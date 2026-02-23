Energia: Federmanager-Aiee, domani presentazione Rapporto su nucleare e idrogeno

Roma, 23 feb. (Labitalia) – Domani martedì 24 febbraio, alle 10, nella Sala Cinema Trevi – Harry’s Bar Trevi Hotel & Restaurant, in via di San Vincenzo 10 a Roma si terrà la presentazione del rapporto Federmanager – Aiee 'L’energia nucleare e l’idrogeno per un futuro a basse emissioni di carbonio'. L’iniziativa si inserisce in un momento importante per il dibattito sul futuro energetico del nostro Paese.

Una politica energetica che ponga al centro la sicurezza e l’economicità degli approvvigionamenti, insieme alla decarbonizzazione del sistema, rappresenta infatti una scelta strategica imprescindibile per l’Italia.

Perseguire questo obiettivo implica ripensare progressivamente le linee di politica energetica tracciate negli ultimi anni e orientarle verso nuovi traguardi di sistema: l’uscita dal carbone, la riduzione dell’utilizzo del petrolio, il mantenimento del gas naturale come fonte di transizione e un deciso incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

In questo scenario in evoluzione, tuttavia, appare sempre più necessario rivolgere l’attenzione anche a quei settori che in prospettiva potranno assumere un ruolo determinante nella costruzione di un sistema energetico a basse emissioni di carbonio. Tra questi, l’energia nucleare e l’idrogeno si configurano come due pilastri tecnologici con un potenziale significativo, seppur con modalità e tempi di sviluppo differenti.

È proprio a partire da queste riflessioni che Federmanager con il contributo scientifico di Aiee ha deciso di promuovere uno studio specifico su nucleare e idrogeno, che verrà presentato nel corso dell’evento. L’intento è contribuire alla definizione di una strategia nazionale coerente, capace di combinare una visione di lungo periodo con misure concrete nel breve termine in una cornice necessariamente comunitaria.

Dopo l’apertura dei lavori di Valter Quercioli, presidente Federmanager, Carlo Di Primio, consigliere Aiee (Associazione italiana economisti dell’energia), presenterà una relazione introduttiva i temi del rapporto 'L’energia nucleare e l’idrogeno per un futuro a basse emissioni di carbonio'. Seguiranno quindi le riflessioni di Alberto Zanobini della commissione settore elettrico Federmanager e Antonio Amato, commissione oil&gas di Federmanager. Quindi gli interventi istituzionali di Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica e Lucia Albano, sottosegretario ministero dell’Economia e delle Finanze.

Due panel di discussione, moderati da Marta Bonucci, giornalista 'Quotidiano Energia', approfondiranno l’argomento. Nel primo panel “La visione della politica' discuteranno: Luca Squeri, segretario commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati, Marco Simiani, commissione ambiente della Camera dei Deputati. Nel secondo panel 'La visione degli operatori del settore' dibatteranno: Giulia Monteleone, capo dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Enea, Luca Mastrantonio, chief executive officer Nuclitalia Spa, Giacomo Rispoli, managing director MyRechemical Srl, Mario Logiudice, engineering head of department Next-N Spa.