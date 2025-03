Energia, Pichetto Fratin inaugura Key 2025 a Rimini

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, partecipa oggi a Rimini a “Key – The Energy Transition Expo 2025”, l’evento dedicato all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili che si svolge all’Expo Center di Rimini fino a venerdì 7.

Il Ministro parteciperà in mattinata al taglio del nastro e poi al Key Energy Summit (ore 14.30-16.15, Palco – Cupola Lorenzo Cagnoni). A seguire, presso lo spazio del GSE, concluderà un’iniziativa in tema di comunità energetiche (ore 16.30-16.50).

Proprio le Cer sono il tema principale delle iniziative a “Key” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, presente con un proprio spazio espositivo dedicato allo svolgimento di incontri e seminari. Lo stand del Mase ospiterà in particolare alcune iniziative realizzate in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici e Renael, la Rete Nazionale delle agenzie energetiche locali.

Di promozione e realizzazione sul territorio delle Comunità Energetiche Rinnovabili si parlerà in tre appuntamenti previsti oggi alle 16, il 6 marzo alle 17 e venerdì alle 11.30. Il 6 marzo, alle ore 11.30, presso la Sala Neri 1 (Hall Sud) si svolgerà l'evento “Cer: Le nuove opportunità per il territorio", nell'ambito del quale sarà presentata l'iniziativa lanciata dal Mase, in collaborazione con RENAEL, per sensibilizzare i territori su rinnovabili e riqualificazione energetica con particolare attenzione alle Cer.

