Engineering, in primo trimestre ricavi +4,1 %, Ebitda in miglioramento

(Adnkronos) - Il Gruppo Engineering ha registrato nel primo trimestre 2026 una crescita organica dei ricavi e un miglioramento della redditivita' in accelerazione rispetto agli ultimi anni, "confermando l'efficacia del percorso di riposizionamento strategico verso attivita' a maggiore valore aggiun...

(Adnkronos) – Il Gruppo Engineering ha registrato nel primo trimestre 2026 una crescita organica dei ricavi e un miglioramento della redditivita’ in accelerazione rispetto agli ultimi anni, “confermando l’efficacia del percorso di riposizionamento strategico verso attivita’ a maggiore valore aggiunto”. Lo si legge in una nota in cui si sottolinea come nel periodo considerato “la maggior parte dei principali indicatori economici e patrimoniali del Gruppo ha evidenziato un andamento positivo”.

In particolare i ricavi sono saliti a 426 milioni di euro in crescita del +4,1 per cento su base organica rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; l’Ebitda adjusted a 58,3 milioni di euro (+5,9 per cento YoY) mentre l’Ebitda Adjusted post-CapEx a 51 milioni di euro (+9,6 per cento YoY), in miglioramento grazie alla particolare attenzione al contenimento dei costi, a un mix di business piu’ favorevole e alla normalizzazione degli investimenti.

La leva finanziaria netta si attesta a 4,3 volte l’Ebitda, in miglioramento rispetto al primo trimestre 2025, grazie alla rafforzata capacita’ di generazione di cassa, sostenuta dalla maggiore redditivita’ e profittabilita’ del Gruppo.

La crescita registrata nel trimestre e’ trasversale a tutti i principali mercati di riferimento in cui opera il Gruppo ed e’ guidata principalmente dalle performance positive nel Public Sector e nell’Healthcare, oltre che dai risultati dei Software Products (+9 per cento) e del Digitech & Consulting (+6 per cento).

Come sottolinea Aldo Bisio, Amministratore delegato del Gruppo “il primo trimestre 2026 conferma la solidita’ della direzione intrapresa, caratterizzata da un progressivo spostamento verso attivita’ a maggiore valore aggiunto, da una crescente integrazione dell’intelligenza artificiale e da un rafforzamento della disciplina finanziaria.

L’evoluzione del nostro modello industriale vede un ruolo centrale della GenAI grazie al lancio dell’architettura modulare IS-IA (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture), che si fonda sull’Llm proprietario EngGPT 2, per offrire a Pubbliche Amministrazioni e aziende un’Intelligenza Artificiale sovrana, ovvero governabile, efficiente, aperta e in grado di integrarsi con altri modelli generalisti”.

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