Enzo Vecciarelli, Capo di Stato maggiore uscente, indagato dalla Procura di Roma

Enzo Vecciarelli, Capo di Stato maggiore uscente, indagato a Roma a margine di 31 richieste di custodia cautelare del 2020 per appalti sospetti

Il generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, Capo di Stato maggiore uscente della Difesa, sarebbe stato indagato dalla Procura di Roma: secondo quanto riportano La Verità ed Il Fatto Quotidiano, l’alto ufficiale figurerebbe fra i 49 indagati a piede libero in una indagine per corruzione negli appalti per le forniture a Esercito, Carabinieri, Aeronautica e Guardia di Finanza.

Enzo Vecciarelli indagato a Roma: il fascicolo per corruzione e il blitz di luglio 2020

A luglio del 2020 quella indagine con relative presunzioni di reato per corruzione condusse anche all’emissione di 31 ordinanze di custodia cautelare richieste dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Antonio Clemente. In più, vennero attenzionate 15 ditte fornitrici.

La procura di Roma e il generale Enzo Vecciarelli indagato: le dichiarazioni dell’imprenditrice arrestata

Sempre secondo una versione che non gode del conforto di atti le dichiarazioni di una imprenditrice arrestata avevano dato la stura ad indagini parallele senza misure di cautela nel novero delle quali sarebbe iscritto il Capo di Stato Maggiore della Difesa in carica al momento dei fatti contestati, l’uscente Vecciarelli, appunto.

Il generale Enzo Vecciarelli indagato a Roma, in arrivo chiusure indagini ed archiviazioni

Attenzione: partendo dall’assunto procedurale che una iscrizione a registro non equivale affatto ad una prova di colpevolezza e che gli inquirenti stanno perfezionando in questi giorni sia la conclusione delle indagini che un certo numero di archiviazioni, c’è un fatto. Non è dato sapere se l’alto ufficiale sia destinatario di una istanza di prosieguo procedurale o di una richiesta di “non luogo a procedere” prima ancora dell’esercizio dell’azione penale. La Squadra Mobile della Polizia di Stato dovrebbe procedere con le notifiche di Pg a giorni.