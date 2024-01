Un giovane escursionista si è perso nella neve a Cortina d’Ampezzo nella giornata di ieri, 26 gennaio.

Escursionista perso a Cortina, cosa è successo?

L’allarme nella giornata di ieri, 26 gennaio, quando un giovane escursionista ha chiamato i soccorsi perché perso nei sentieri di montagna a Cortina.

Un itinerario ben organizzato, partito da località Campo, il ventenne malese aveva raggiunto Malga Federa con l’intenzione di proseguire fino a Pocol, ma lungo il sentiero 430 si è perso, smarrendo completamente le segnalazioni, alle ore 17 di ieri.

I soccorsi per l’escursionista perso a Cortina

Un altro intervento in montagna, questa volta grazie all’utilizzo segnaletico del cellulare, in possesso del ragazzo malese, è stato possibile allertare i soccorsi in breve tempo.

Allertata la squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza è stato individuato e riaccompagnato nuovamente nel sentiero perduto.

Escursionista perso a Cortina, ritrovato

La montagna, un luogo impervio e incontrollabile, è spesso luogo di drammi che si concludono nel peggiore dei modi, con morti o feriti.

Fortunatamente la vicenda appena raccontata si è conclusa con un finale differente e positivo. Il giovane escursionista malese, nonostante la paura, è riuscito ad attuare la strategia migliore nel più breve tempo possibile, affinché i soccorsi potessero raggiungerlo e salvarlo.