L’uomo stava rientrando al Rifugio Auronzo dal Rifugio Lavaredo, quando ha deciso di togliersi le scarpe per alleviare il dolore ai piedi e camminare sulla neve solamente con i calzettoni.

Dolomiti, cammina sulla neve con solo i calzini

La disavventura ha coinvolto un turista tedesco di 30 anni, che stava trascorrendo il Natale sulle Dolomiti insieme alla compagna. Dopo essersi tolto le scarpe le ha legate al proprio zaino, proseguendo a camminare. Nel tentativo di indossarle di nuovo, però, si è reso conto di averne persa una. Ha quindi deciso di tornare sui suoi passi per cercare di ritrovarla, ma senza successo. Non riuscendo a continuare a camminare solo con i calzini ha dovuto fermarsi, mentre la fidanzata è tornata al rifugio per chiedere aiuto.

Salvato dall’elisoccorso

Sono stati immediatamente allertati i sanitari del 118, oltre a sette tecnici del Soccorso alpino di Auronzo e gli uomini della Guardia di Finanza, che intorno alle 16.30 si sono preparati al recupero. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.

L’equipe medica ha raggiunto il 30enne, che si trovava a rischio ipotermia, a circa 200m di distanza, poi il velivolo è atterrato al Rifugio Lavaredo. L’uomo evidenziava un principio di assideramento ed è stato trasferito all’ospedale di Pieve di Cadore.