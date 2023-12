L'incidente è avvenuto il giorno di Natale a Medicina in provincia di Bologna, un'auto con a bordo due giovani è finita in un fosso

L’auto su cui viaggiano le due ragazze, di 22 e 16 anni, si trovava in via Fiorentina a Medicina, quando è uscita fuori strada precipitando in un fosso.

Bologna, auto finisce nel fosso: ferite due ragazze

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 25 dicembre, intorno alle 15:30. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Medicina e di Budrio e i sanitari del 118, che hanno tempestivamente prestato soccorso alle due giovani coinvolte. Una di loro è riuscita a uscire da sola dal veicolo, mentre l’altra era rimasta incastrata tra le lamiere.

La dinamica dell’incidente

Una prima ricostruzione mostra che la macchina è uscita di strada, finendo nel fosso vicino alla carreggiata e ribaltandosi. Non risultano altri veicoli coinvolti. Le due ragazze sono state portate in ospedale. Hanno evidenziato delle lesioni, ma le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Ennesimo incidente a Natale

Lo stesso giorno, la mattina di Natale, un’altra macchina era stata vittima di un incidente sulle strade bolognesi. Una donna era uscita di strada in A14, all’altezza di Imola, perdendo il controllo del veicolo e schiantandosi violentemente fuori dalla carreggiata. La 78enne è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Anche in questo caso non sono coinvolte altre auto.