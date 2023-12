Inter eliminata dal Bologna in Coppa Italia: la squadra di Thiago Motta fa festa a San Siro. Gli emiliani sfideranno la Fiorentina

Il Bologna di Thiago Motta continua a sognare e fa festa anche a San Siro battendo l’Inter 2-1. Gol di Carlos Augusto a inizio supplementari, ma poi gli emiliani festeggiano e ribaltano tutto con Beukema e Ndoye. Ai quarti il Bologna troverà la Fiorentina di Italiano.

Le formazioni ufficiali





INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 9 Thuram, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 41 Akinsanmiro, 42 Agoume, 44 Stabile, 47 Kamate, 49 Sarr, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): 34 Ravaglia; 16 Corazza, 31 Beukema, 26 Lucumi, 22 Lykogiannis; 20 Aebischer, 6 Moro; 56 Saelemaekers, 82 Urbanski, 80 Fabbian; 77 Van Hooijdonk.

A disposizione: 23 Bagnolini, 28 Skorupski, 3 Posch, 8 Freuler, 9 Zirkzee, 11 Ndoye, 14 Bonifazi, 17 El Azzouzi, 19 Ferguson, 29 De Silvestri, 33 Calafiori.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Cecconi, Zingarelli.

Quarto ufficiale: Giua.

VAR: Serra.

Assistente VAR: Mazzoleni.

Il primo tempo

Prima frazione di gioco bloccata a San Siro, con Inter e Bologna che giocano a chi si scopre di meno in mezzo alla notte glaciale di San Siro. Emozioni poche, reti zero e il primo tempo scorre via sul risultato di 0-0.

La ripresa e i supplementari

Nel secondo tempo l’Inter ha la palla per sbloccarla con un rigore di Lautaro Martinez. L’argentino però si fa ipnotizzare da Ravaglia e i regolamentari si chiudono 0-0. Nei supplementari Carlos Augusto sblocca il risultato, ma prima Beukema e poi Ndoye gelano San Siro regalando il 2-1 finale a Thiago Motta e i quarti ai tifosi rossoblu.

Inter eliminata dopo due trionfi

Dopo aver vinto due anni di fila la Coppa Italia, l’Inter di Inzaghi saluta il torneo agli ottavi di finale. Sarà il Bologna di Thiago Motta a sfidare la Fiorentina.