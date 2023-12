Il Milan vince ma non basta: PSG e Borussia Dortmund agli ottavi, rossoneri in Europa League. Newcastle fuori da tutto.

Nonostante la vittoria per 2-1 con il Newcastle, il Milan di Stefano Pioli non è avanzato agli ottavi di UCL. Ora l’obiettivo è l’Europa League.

La delusione di Pioli per il mancato passaggio agli ottavi di UCL

Il Milan è fuori da questa edizione di UEFA Champions League: inutile la vittoria per 2-1 arrivata in rimonta contro il Newcastle – che invece termina il girone all’ultimo posto. Nell’altro campo, a Dortmund, Borussia e PSG pareggiano 1-1 e accedono entrambe agli ottavi di finale. Decisiva la differenza reti negli scontri diretti a favore dei parigini, che hanno conquistato 8 punti proprio come i rossoneri.

Nel post partita, intervistato su Amazon Prime Video, tutta la delusione di Stefano Pioli:

«Mi dispiace… mi dispiace che non siamo riusciti, o non sono riuscito, a portare al massimo il potenziale della squadra. Non esserci riusciti dispiace, ci tenevamo alla Champions. […] Serata dolce ma anche amara. Ci abbiamo creduto. Un po’ di delusione comunque c’è. La riflessione è che abbiamo fatto peggio in Champions League rispetto all’anno scorso».

Obiettivo Europa League

Nel prosieguo dell’intervista il mister del club milanese è apparso parecchio scosso e amareggiato, ma ha voluto subito fissare il prossimo obiettivo: l’Europa League, per la quale il Milan ha ottenuto un pass grazie al terzo posto conquistato nel girone di Champions.