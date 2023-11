Champions League, Milan-Psg 1-1: Leao ristabilisce gli equilibri in campo

Per il Milan di Pioli l’obiettivo di stasera è uno solo: vincere e lo dovrà fare con una squadra di peso come il Paris Saint Germain che è andata in scena a Milano, allo stadio di San Siro. I francesi si trovano virtualmente in seconda posizione, dietro solo al Borussia Dortmund. I rossoneri invece, diversamente, si trovano nella parte più bassa della classifica del girone F. Finora hanno collezionato una sconfitta e due pareggi. Nulla è ancora perduto, ma il discorso qualificazione è complicato.

Le formazioni ufficiali di Milan-Psg

Di seguito le due rose schierate dai due rispettivi allenatori:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique

Champions League, drammatici scontri avvenuti prima di Milan-Psg; grave un tifoso francese

Un brutto episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 6 novembre a Milano, nelle ore precedenti a Milan-Paris Saint Germain. Un 34enne francese, tifoso del PSG è rimasto ferito durante una rissa scoppiata tra le due diverse tifoserie. Il giovane – riporta ANSA – è stato accoltellato ed è stato trasportato al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sarebbero gravi.

I tifosi milanesi fischiano Donnarumma e non perdonano

Nel frattempo va segnalato che l’ex portiere del Milan, Gigio Donnarumma è stato accolto con sonori fischi da parte dei tifosi rossoneri già nella fase del riscaldamento. I tifosi del Milan non si sono limitati solo a questo: nel campo sono stati gettati dei dollari finti, proprio dalla parte di Donnarumma. Il portiere aveva lasciato la squadra rossonera a giugno 2021. Le strade dunque si separarono, ma questo gesto del portiere non verrà mai perdonato.