Champions League, PSG Milan: 3-0: rossoneri ancora senza una vittoria

Con questa sconfitta, il cammino dei rossoneri si complica e non poco. L'appuntamento con la prima vittoria in Champions League è stato rimandato.

Al “Parco dei Principi” di Parigi è stato disputato il match valido per la fase a gironi del gruppo F tra Paris Saint Germain e Milan. Il tentativo del Milan, a caccia di una vittoria, è andato a vuoto. Hanno segnato per la squadra avversaria Mbappé K. (32′), Kolo Muani R. (53′) e Lee Kang-In (89′). Nessun gol invece per i rossoneri che hanno incassato una importante sconfitta.

Champions League, le formazioni ufficiali di PSG – Milan

Di seguito le due formazioni che sono scese in campo nel primo minuto della partita:

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

I momenti salienti della partita

L’inizio è stato particolarmente frizzante con la squadra di casa che ha tirato fin da subito fuori le unghie. Il Milan è comunque riuscito a farsi vedere, creando anche occasioni pericolose, una su tutte quella di Pulisic che non è riuscito a oltrepassare la difesa. Al 26esimo è ancora una volta il Milan a farsi vedere con Leao, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Ci penserà tuttavia il buon Mbappé a sbloccare il risultato al 32esimo con una giocata delle sue che ha fulminato la difesa del Milan. Sul finire del primo tempo sempre Mbappé ha chiesto un rigore a seguito di un contrasto on Thiaw. Le due squadre sono andate agli spogliatoi sull’ 1-0.

Nel secondo tempo Pioli ha fatto dei cambiamenti in campo: dentro Calabria e fuori Thiaw, quest’ultimo già ammonito. I rossoneri hanno tentato nuovamente la strada del gol, ma è ancora il PSG a far tremare la difesa rossonera. Al 48esimo ha segnato Dembelé, ma il gol è stato reso nullo a causa di un contrasto tra Ugarte e Musah. Poco male perché il PSG si rifarà pochi minuti dopo al 53esimo ed è Kolo Muani questa volta a mettere la firma sulla rete del 2-0. L’ultimo gol della squadra di casa è arrivato al 89esimo. Kang-In Lee ha segnato la prima rete grazie ad un’azione di Zaire-Emery: è quella decisiva. La partita si è chiusa con il punteggio di 3-0. Il cammino dei rossoneri in Champions League che hanno collezionato due pareggi e una sconfitta si complica.

Assente il proprietario rossonero Gerry Cardinale

Nel frattempo allo stadio c’è stato un assente eccellente. Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale non ha assistito alla partita dallo stadio parigino. Stando a quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, Cardinale si è recato in Arabia Saudita dove ha preso parte all’evento “Future Investment Initiative”.