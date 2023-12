Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano e così anche Zlatan Ibrahimovic tornerà al Milan. Qeusta volta non più da calciatore, dopo il suo addio al calcio giocato meno di un anno fa, ma lo farà in veste di collaboratore di Gerry Cardinale. L’intesa era stata raggiunta da qualche giorno, adesso si attende solo l’ufficialità.

Leggi anche: Australia, muore a 14 anni stella dell’atletica: è giallo sulle cause

Manca solo l’annuncio ufficiale

Manca solo l’annuncio ufficiale, che è atteso in giornata, per il ritorno di Zlatan. Lo svedese potrebbe, successivamente, parlare ai microfoni ufficiali dei rossoneri per spiegare quella che sarà la sua posizione in società.

Si tratta del terzo ritorno in rossonero per Ibra. Dopo i primi due da calciatore, 2010-2012 e 2020-2023 con 96 reti e due scudetti, adesso lo svedese vestirà i panni del manager.

Collaboratore stretto del Presidente

Il ruolo di Ibra sarà quello di collaborare con Gerry Cardinale, il presidente del Milan. Il suo compito sarà quello di fare da raccordo tra la società e l’allenatore. Zlatan non farà, però, parte né dello staff tecnico né dello staff dirigenziale, avrà un ruolo di consulente della proprietà. A beneficiare della presenza di Ibra potrebbe essere proprio la squadra, visto anche il periodo che stanno attraversando i rossoneri: con la qualificazione in Champions League appesa ad un filo e la vetta del Campionato sempre più lontana.

Leggi anche: Nicolò Barella, in arrivo il quarto figlio: “Il più piccolo ci ha lasciato, ma ora esplodiamo di gioia”