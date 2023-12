Zulqarnain Haider era un atleta di punta del Keilor Little Athletics Club, nel nord-ovest di Melbourne, e aveva rappresentato il suo Stato a livello nazionale. Aspirava a partecipare alle Olimpiadi.

Australia, muore a 14 anni stella dell’atletica

La comunità atletica è in lutto dopo aver appreso che l’adolescente è morto inaspettatamente lo scorso fine settimana. La devastante notizia è stata annunciata dal suo club. I tributi e le foto in cui il 14enne posa con medaglie e trofei hanno inondato i social media, mentre l’affiatata comunità condivideva i propri ricordi. Zulqarnain, secondo di quattro figli, si era trasferito in Australia dieci anni fa dalla sua città natale, Parachinar, nel nord del Pakistan.

Una carriera da campione

Nonostante la giovane età si era subito dimostrato un astro nascente dell’atletica, conquistando il titolo U15 dei 100m ai Campionati australiani juniores. In precedenza aveva vinto le medaglie d’oro nei 100m, 200m, 400m, 80m ostacoli e 200m ostacoli. Chiunque avesse avuto modo di conoscerlo, l’ha descritto come una “superstar” con un “sorriso contagioso“. Il Keilor Little Athletics Club l’ha voluto ricordare così: “Era un atleta dalle capacità straordinarie. I suoi risultati atletici nella sua brevissima vita sono stati forse impareggiabili. Mentre la Coburg Little Athletics ha commentato: “Un talento fenomenale portato via troppo presto“.

Il giallo sulle cause della morte

Le cause del prematuro decesso non sono state rese note. Come riportato dal Daily Mail, però, diverse persone hanno fomentato i sospetti che la morte fosse connessa alla campagna vaccinale anti-Covid. La famiglia ha tuttavia chiesto che venga rispettata la propria privacy e che non vengano avanzate illazioni che possano infangare la reputazione del ragazzo.