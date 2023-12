Gioia e allo stesso tempo dolore per Nicolò Barella. La moglie è attesa del quarto figlio. L'annuncio è arrivato dopo un periodo difficile per la coppia.

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella sta per diventare padre per la quarta volta. La moglie Federica Schievinin, è incinta del primo figlio maschio. Un momento di felicità per la coppia che sta già vivendo l’avventura di essere genitori di tre femminucce, Rebecca, Lavinia e Matilde. L’attesa di questo quarto figlio non si è rivelata tuttavia facile. La coppia ha scelto di raccontare in che modo ha vissuto questo periodo attraverso un post su Instagram.

Nicolò Barella aspetta il quarto figlio, l’annuncio su Instagram

La moglie di Nicolò Barella, Federica Schievenin, ha annunciato così l’arrivo del quarto figlio, partendo tuttavia da un racconto doloroso: “Siete arrivati insieme… ed e’ stata un’emozione IMMENSA…durante questo viaggio il piu piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce , pochi mesi fa, e’ stato riaprire una ferita… sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo..con tuo papà vicino e’ stato tutto un po’ più semplice… Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Schievenin (@fede_schievenin)

Il periodo difficile di Nicolò Barella

Tra i giocatori più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi, Nicolò Barella ha accusato un calo di rendimento in questa prima parte della stagione calcistica e ciò potrebbe essersi riflettuto nel periodo difficile che ha vissuto a livello familiare. L’arrivo di questo nuovo figlio potrebbe riportare nel centrocampista un p0′ di serenità e a dimostrarlo è stato l’ottimo gol segnato al 61esimo minuto del match contro il Napoli dello scorso 3 dicembre.