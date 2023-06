Finale Champions League, Inzaghi: "La squadra avrebbe meritato i supplementari". Zhang: "Non siamo inferiori a nessuno"

Ci ha sperato a lungo, ma alla fine la tanto agognata coppa è mancata per un soffio. L’Inter ha perso, seppure a testa alta, la finale di Champions League contro il Manchester City e forse proprio per questo la sconfitta ha fatto male.

L’allenatore azzurro, Simone Inzaghi, al termine della partita ha comunque guardato l’altra metà del bicchiere, dicendosi orgoglioso di quanto costruito. Anche il presidente dell’Inter Zhang ha commentato positivamente a caldo il risultato della squadra nerazzurra: “Penso che la qualità e la mentalità dei nostri giocatori è di alto livello e l’hanno visto tutti”, ha osservato.

Finale Champions League, Inzaghi: “È stata una grandissima partita”

Simone Inzaghi, proprio a proposito del risultato centrato dall’Inter ha evidenziato: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi sono stati grandiosi, è stata una grandissima partita. È un momento difficile, si è persa una finale che volevamo a tutti i costi ma i ragazzi devono essere orgogliosi”.

Quindi ha aggiunto: “Il City lo conosciamo tutti, fa male però il percorso in Champions è stato eccezionale, vogliamo tornare in finale e abbiamo le possibilità per farlo. Dobbiamo giocare come negli ultimi tre mesi, sono orgoglioso del mio lavoro e di tutto lo staff, ma questo è il calcio”.

Zhang: “Orgogliosi di aver giocato con i migliori”

Non ultimo il presidente nerazzurro Zhang ha dichiarato: “Tutti hanno visto che hanno fatto una gara incredibile dando il 100%. Allo stesso tempo mi congratulo con il City, che ha fatto una grandissima stagione. Noi siamo orgogliosi di aver giocato contro i migliori con la possibilità di mostrare le nostre qualità senza paura, indipendentemente dal risultato finale”.