Il Natale è passato ed è stato un 25 dicembre atipico rispetto a quelli a cui eravamo abituati. Le temperature erano certamente più alte della media su quasi tutta Europa e anche l’Italia non ha fatto distinzione.

Meteo Capodanno, cosa accadrà nei prossimi giorni

Natale con il sole e Capodanno con la pioggia? Secondo quanto raccontano gli esperti del meteo, è questo che potrebbe accadere nelle feste di fine 2023. Natale ormai è alle spalle ed è stato molto più caldo del consueto, ma verso il 28 dicembre qualcosa potrebbe cambiare. Dalla Francia, infatti, è in arrivo una perturbazione atlantica che abbasserà molto le temperature nel nostro Paese. “Ancora quattro giorni in compagnia dell’anticiclone di Natale, fino al 29 dicembre” – siega Antonio Sanò de ‘IlMeteo.it’ – “La stasi atmosferica al Nord provocherà la formazione di nebbie diffuse e spesso persistenti per tutto il giorno sulle zone pianeggianti e localmente anche sulle vallate alpine e prealpine. Al Centro saranno le nubi basse a interessare le regioni tirreniche e l’Umbria mentre il sole sarà più prevalente sui settori adriatici e in Sardegna. Al Sud il tempo sarà più soleggiato anche se anche qui non mancheranno nubi basse”.

Meteo Capodanno: le previsioni dell’esperto

Spanò spiega poi nel dettaglio come cambierà il clima a causa della perturbazione atlantica: “Da sabato 30 ci sarà un rapido peggioramento del tempo con piogge al Nord e al Centro e in spostamento verso il Sud. La perturbazione sarà collegata a un ciclone che si posizionerà sul Mar Tirreno e che condizionerà il tempo sull’Italia quantomeno fino al giorno di Capodanno. Oltre alle piogge tornerebbe pure la neve sulle Alpi anche sotto i 1000 metri“.