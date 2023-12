Due ragazzi di 29 anni e un uomo di 58 anni hanno perso la vita nel drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 25 dicembre a Barberino di Mugello.

Incidente a Barberino di Mugello, chi sono le vittime

Ester Raccampo ed Edoardo Lombardi, fidanzati entrambi di 29 anni, si trovavano a bordo della prima macchina. La ragazza lavorava come insegnante di italiano presso la scuola media Lorenzo de’ Medici a Barberino, mentre il compagno, originario di Pistoia, era uno studioso e un insegnante. La terza vittima, Leonardo Nutini 58enne di San Piero a Sieve, viaggiava sulla seconda. Il passeggero che era con lui è l’unica persona ad essere stata estratta viva dalle lamiere dai Vigili del Fuoco del comando di Firenze. Ha riportato serie lesioni ed è stata trasportata al pronto soccorso.

La dinamica dello scontro

L’intervento dei sanitari è stato immediato, ma per le tre vittime non c’era più nulla da fare. I primi accertamenti sembrerebbero dimostrare che sono morte sul colpo per via del violento scontro tra i due veicoli. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che le due auto, che transitavano in direzioni opposte sulla la Strada Provinciale 501, si siano scontrate in un frontale al km 3+500 in via Del Lago. La dinamica dell’incidente tuttavia è ancora al vaglio degli inquirenti, che dovranno fare luce anche su eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo.