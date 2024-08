Un weekend da bollino nero sulle strade italiane per tutti coloro che stanno partendo per le vacanze.

Un weekend da bollino nero sulle strade italiane per tutti coloro che stanno partendo per le vacanze. Al via il primo esodo di agosto.

Esodo estivo: scatta l’allarme per il weekend da bollino nero

Un weekend nero per coloro che partono per le vacanze. Inizia il primo esodo di agosto, in cui si dovrà fare i conti con un traffico molto intenso, oltre al caldo estremo e la maltempo al nord. Sarà un fine settimana da bollino nero quello di sabato 3 e domenica 4 agosto, come annunciato da Anas e Polizia Stradale. Gli spostamenti in auto sono in crescita dalle grandi città alle località di villeggiatura.

Previsto un forte flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto dal tardo pomeriggio di domenica 4 agosto, in concomitanza con i primi rientri dei vacanzieri e il ritorno dal fine settimana. La viabilità si era già intensificata nell’ultima settimana di luglio, come dimostrato dal record registrato da Autostrade Alto Adriatico. Si parla di 200.079 transiti di auto nella sola giornata del 26 luglio. Anas, da sabato 3 agosto fino al 3 settembre, ha deciso di sospendere 906 cantieri, il 70% di quelli attivi. Il divieto di transito dei veicoli pesanti vale sabato 3 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 4 agosto dalle 7 alle 22.

Esodo estivo: le arterie più trafficate

Tra le strade più trafficate ci sono la A2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la strada statale 148 Pontina nel Lazio, la Ss675 e Ss3 bis che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro, le direttrici Ss1 Aurelia, che riguarda Lazio, Toscana e Liguria, SS16 Adriatica, che riguarda Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto. Al Nord grande traffico nei Raccordi Autostradali Ra13 ed Ra14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la Ss 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la Ss45 di Val Trebbia in Liguria, la Ss26 della Valle D’Aosta e la Ss309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la Ss 51 di Alemagna in Veneto.