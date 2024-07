Sta per iniziare un altro fine settimana di traffico intenso sulle autostrade italiane per chi deciderà di viaggiare in macchina tra venerdì 19 e domenica 21 luglio 2024: saranno tutte giornate da bollino rosso e giallo.

Traffico da bollino rosso nel weekend: 20 e 21 luglio

Milioni di italiani (e non solo) circoleranno sulle nostre strade ed autostrade. Le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto. Per questo weekend è previsto anche un incremento della circolazione stradale, come riferisce la Polizia di Stato.

A seguire, tutti i dettagli sugli orari in cui la circolazione su strade e autostrade potrebbe essere particolarmente congestionata. Secondo il calendario diffuso dalla Polizia, per venerdì 19 luglio si segnala traffico da ‘bollino giallo’ a partire dal pomeriggio.

Traffico nel weekend: bollino rosso per il 20 e 21 luglio

In mattinata, la circolazione dovrebbe essere più fluida, ma col passare delle ore aumenterà il numero di persone in partenza che si metteranno al volante.

Sabato 20 luglio, invece, la situazione tenderà a peggiorare. Il rischio di rallentamenti sarà significativo in mattinata, specialmente in uscita dalle città verso tutte le principali località turistiche d’Italia con focus sulla A1 e sulla A14: bollino rosso al mattino, giallo nel pomeriggio. Per domenica 21 luglio è previsto traffico molto intenso nel pomeriggio, con bollino rosso, poiché sarà il momento dei rientri dopo il weekend fuori città.