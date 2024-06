Pullman in fiamme a Reggio Emilia: traffico e rallentamenti sull'autostrada

Pullman in fiamme a Reggio Emilia: traffico e rallentamenti sull'autostrada

Un pullman prende fuoco in autostrada senza passeggeri con il solo autista che si è subito messo in salvo. Le cause sarebbero da far risalire a un guasto

Nel primo pomeriggio, un pullman vuoto è stato coinvolto in un grave incendio sull’autostrada A1, proprio nei pressi del casello di Reggio Emilia, provocando una spessa colonna di fumo nero visibile per chilometri.

Pullman in fiamme a Reggio Emilia: traffico e rallentamenti sull’autostrada

L’incidente è stato causato da un guasto meccanico al veicolo, che ha scatenato le fiamme, le quali si sono rapidamente propagate distruggendo completamente il mezzo. Fortunatamente, al momento dell’accaduto non c’erano passeggeri a bordo, solo l’autista che è riuscito a mettersi in salvo in tempo.

Le autorità locali, compresi i vigili del fuoco, sono intervenute prontamente per gestire l’emergenza e spegnere l’incendio. Nonostante l’immediata risposta delle squadre di soccorso, l’operazione di spegnimento è ancora in corso mentre si lavora per ripristinare la sicurezza e la normale viabilità dell’autostrada.

Reggio Emilia, pullman a fuoco in autostrada: code e rallentamenti

L’incidente ha causato significativi disagi al traffico dell’A1, con rallentamenti e code prolungate in entrambe le direzioni.

Questo episodio sottolinea l’importanza di un coordinamento rapido ed efficace nelle operazioni di emergenza, nonché della sicurezza delle infrastrutture autostradali. Gli sforzi congiunti delle autorità competenti e dei soccorritori sono fondamentali per mitigare i danni e garantire la sicurezza pubblica in situazioni critiche come questa, assicurando che simili incidenti siano gestiti con la massima efficienza possibile.