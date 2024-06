Dramma a Siracusa: bambino di 8 anni muore in un pozzo. Sarebbe caduto in un pozzo a Palazzolo Acreide per cause ancora da accertare

È stato recuperato senza vita il bambino di 10 anni caduto in un pozzo profondo circa 15 metri, metà dei quali pieni d’acqua, nelle campagne di Contrada Falabia, a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa.

Siracusa, bimbo di 10 anni perde la vita in un pozzo

Secondo fonti locali, il piccolo è precipitato nel pozzo per circostanze ancora da accertare. Una donna di 54 anni, che non è la madre del bambino, è scesa nello stesso pozzo per cercare di salvarlo, ma è stata successivamente recuperata e trasportata in ospedale in stato di shock.

Nella zona sembra fosse in corso un campo estivo, ma mancano conferme ufficiali. I vigili del fuoco hanno tentato di salvare il bambino, ma il suo corpo è stato infine recuperato dai sommozzatori.

L’elicottero “Drago 148” dell’aeroporto di Catania Fontanarossa ha trasportato personale specializzato in tecniche Speleo Alpino Fluviali per supportare le operazioni. Sul posto sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri, e il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, ha seguito da vicino le operazioni di recupero.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e l’area è stata posta sotto sequestro per consentire le indagini. Rimangono da chiarire le circostanze che hanno portato il bambino e la donna vicino al pozzo e se quest’ultimo fosse adeguatamente segnalato. L’intera provincia di Siracusa è stata profondamente colpita da questa tragedia, che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’amaro epilogo.