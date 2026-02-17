Espansione sul Lago di Garda: Club del Sole e Le Palme Lazise family collection

Club del Sole ha ampliato la propria impronta sul territorio del Lago di Garda attraverso l’ingresso di Le Palme Lazise family collection. La formula scelta dal gruppo non è una semplice acquisizione: si tratta di un accordo di affitto d’azienda di lungo periodo che autorizza il gruppo a gestire operativamente la struttura, pianificare interventi di miglioramento e investire nel tempo per aumentare la qualità dell’offerta.

Questo progetto rappresenta la prosecuzione di una strategia industriale che mette al centro la cooperazione con proprietà terze, affiancando alle acquisizioni mirate una rete di partnership strutturate. L’obiettivo è creare valore sia per la gestione sia per l’asset immobiliare, mantenendo la proprietà originaria ma trasferendo competenze operative e capitale organizzativo che ne aumentino il rendimento e l’attrattività.

Un modello industriale applicato su scala nazionale

Nel settore dell’ospitalità Club del Sole si è distinto per aver adattato in Italia un modello tipico delle grandi catene internazionali: governance centralizzata, standard operativi condivisi e piani di investimento programmati. Attraverso l’impiego di risorse finanziarie, competenze manageriali e sistemi digitali, il gruppo mira a innalzare gli standard qualitativi dei villaggi, ottimizzarne il posizionamento commerciale e integrarli nei propri processi industriali.

I vantaggi per le proprietà

Per la proprietà dell’immobile l’accordo offre la possibilità di conservare il controllo dell’asset pur beneficiando di un incremento di valore patrimoniale e operativo. L’intervento del gestore si traduce in una riqualificazione pianificata che rende l’immobile più competitivo sul mercato e ne accresce l’attrattività per flussi turistici sia nazionali che internazionali.

Le Palme Lazise: progetto e interventi previsti

Il villaggio Le Palme Lazise family collection è inserito in un piano pluriennale mirato alla riqualificazione del prodotto ricettivo: introduzione progressiva di nuove lodge secondo gli standard del gruppo, potenziamento dei servizi, aggiornamento delle soluzioni abitative e interventi sull’offerta ricreativa. Il progetto punta a rendere l’esperienza di soggiorno più ricca e flessibile, rispondendo alle esigenze delle famiglie che rappresentano il core target del cluster Family Collection.

Servizi e offerta per le famiglie

Nel rispetto della promessa commerciale Full Life Holidays, la struttura riunisce una gamma di servizi pensati per le famiglie: animazione, impianti sportivi, parco acquatico, ristorazione interna e una varietà di soluzioni abitative che vanno dagli appartamenti alle piazzole camping, fino alle lodge e agli chalet in legno. Queste scelte mirano a offrire libertà e comfort adattabili a diversi stili di vacanza.

Strategia di crescita e sostenibilità del modello

L’operazione a Lazise non è isolata: si inserisce in una serie di partnership già consolidate in altre destinazioni strategiche, tra cui Desenzano boutique resort, Stella del Mare family collection, Viareggio family collection, Jesolo family resort e Marina Julia family collection. Attraverso contratti di lunga durata e una governance strutturata, Club del Sole propone un modello scalabile che accompagna le famiglie imprenditoriali nella gestione dei passaggi generazionali e nella creazione di valore durevole.

Secondo la visione espressa dall’amministratore delegato, il progetto è pensato per crescere insieme ai territori, offrendo capitali, know-how industriale e una strategia di medio-lungo periodo. La proprietà di Le Palme Lazise, rappresentata da Enrico Olivieri e assistita da Mediolanum Investment Banking, ha scelto il gruppo proprio per la capacità di valorizzare la storia del villaggio pur proiettandolo verso nuove opportunità di mercato.

La collocazione geografica del villaggio è particolarmente favorevole: a breve distanza da Sirmione, Peschiera del Garda e dai principali parchi tematici del territorio come Gardaland e Movieland, Le Palme Lazise offrirà la sua proposta al pubblico a partire dal 23 marzo 2026. L’apertura segna l’inizio di un percorso operativo che include formazione del personale, integrazione dei sistemi digitali e allineamento dei modelli di accoglienza agli standard del gruppo.

Nel complesso, l’intervento sul Lago di Garda mostra come l’approccio di Club del Sole combini elementi di industrializzazione del servizio con l’attenzione alla qualità dell’esperienza turistica, creando un modello replicabile che mette al centro sia il valore dell’immobile sia l’eccellenza gestionale.