Leone XIV al Colosseo: una via crucis che chiama le autorità a rispondere

La sera del Venerdì Santo il Colosseo è tornato a essere lo scenario della tradizionale Via Crucis condotta dal Papa Leone XIV, che ha portato di persona la croce per tutte le quattordici stazioni. Davanti a circa 30mila fedeli il Pontefice ha ripreso una pratica che mancava da alcuni anni dal monumento simbolo di Roma, richiamando l’attenzione su ferite diffuse e sull’urgenza di ascoltare chi soffre. La partecipazione pubblica e la diretta televisiva hanno trasformato la celebrazione in un appello collettivo, in cui religione e responsabilità civile si sono intrecciate.

Le meditazioni sono state affidate a Francesco Patton, il frate minore noto per essere stato Custode di Terra Santa, e hanno intrecciato due fili: la sofferenza delle popolazioni colpite dai conflitti e il ricordo del Transito di san Francesco. Al centro del primo passaggio si è levato un monito netto: chi avvia la guerra ne risponderà a Dio. Il testo ha richiamato le responsabilità delle autorità — dal giudicare al dichiarare o porre fine a un conflitto — e ha messo in luce come il potere possa scegliere tra promuovere violenza o costruire pace.

Il gesto del Papa e i segni della serata

Il gesto di portare la croce per tutte le stazioni è stato carico di significato: non solo un atto liturgico ma un modo concreto di assumersi il dolore del mondo. Nel corso della giornata il Pontefice ha anche mantenuto contatti con leader di Stati in guerra, ribadendo la necessità di dialogo, di fermare le ostilità e di garantire aiuti umanitari ai civili coinvolti. Le immagini televisive si sono alternate a opere d’arte scelte per la trasmissione, segnalando come la memoria visiva e la parola si siano sovrapposte per amplificare il messaggio di pace.

L’agenda liturgica immediata

Oltre alla Via Crucis, la giornata ha visto la celebrazione della Passione nella Basilica di San Pietro, con la partecipazione del predicatore della Casa pontificia. La successione dei momenti liturgici — dalla Passione alla veglia pasquale che il Papa presiederà in San Pietro — disegna una settimana santa vissuta come tempo di attesa e silenzio, ma anche di forte impegno morale verso chi subisce inganni e violenze.

Sofferenze, dignità e nomi che richiamano responsabilità

Le meditazioni hanno dato voce a esperienze concrete: madri che vedono i figli arrestati o uccisi, persone private della propria dignità, prigionieri non restituiti alle famiglie, vittime di massacri e genocidi. Il tema della dignità è stato ricorrente: si è condannato ogni tentativo di «spogliare» l’altro della propria umanità, dalle pratiche di tortura agli abusi sessuali, fino a forme più sottili come la spettacolarizzazione della sofferenza nei media. La Via Crucis è così diventata una denuncia pubblica delle modalità con cui il potere può calpestare la persona.

Il ruolo delle donne e dei soccorritori

Tra i ritratti evocati dalle stazioni sono emerse figure di donna e di volontariato: donne ospedaliere, operatori nelle case di riposo, missionarie e soccorritrici in zone di conflitto. Questi «crocifissi della storia» sono stati presentati come segni di speranza, esempi concreti di che cosa significhi prendersi cura. Il testo ha evidenziato come spesso sia il lavoro silenzioso delle donne e dei volontari a sostenere la vita nelle situazioni estreme, opponendosi ai meccanismi di violenza e indifferenza.

Conseguenze e sollecitazioni per il futuro

La conclusione della Via Crucis ha richiamato nuovamente l’attenzione sul concetto di potere autentico: non la forza che impone, ma la responsabilità di farsi carico del male dell’umanità. Le preghiere inserite nelle meditazioni, tra cui l’invocazione «Donaci ancora lacrime», hanno sottolineato la necessità di non perdere la coscienza nella nebbia dell’indifferenza. L’invito finale è rivolto a tutti — cittadini, autorità e comunità ecclesiali — a rispondere con scelte concrete per proteggere la vita e riconsegnare la dignità a chi l’ha perduta.