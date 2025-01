Esplosioni pericolose a Varedo: deferito un soggetto incensurato

Un'indagine complessa svela l'origine di esplosioni e danni in provincia di Monza.

Indagini avviate dopo segnalazioni di esplosioni

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Varedo, situata nella provincia di Monza e Brianza, hanno avviato un’indagine a seguito di numerose segnalazioni riguardanti esplosioni e danni a diversi condomini. Le vie Bellini, Sant’Aquilino e Ponchielli sono state al centro di un’attività investigativa che ha messo in luce un quadro preoccupante di esplosioni pericolose. I residenti, spaventati e preoccupati per la loro sicurezza, hanno allertato le autorità, dando il via a un’operazione di controllo e verifica.

Ritiro di armi e munizioni

Durante un controllo effettuato negli ultimi giorni di dicembre, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un ingente numero di armi e munizioni presso l’abitazione di un soggetto incensurato. Tra il materiale sequestrato figurano armi da fuoco, carabine ad aria compressa e munizioni di vario tipo. Questo intervento ha suscitato grande attenzione, poiché le armi potrebbero essere collegate alle esplosioni segnalate dai residenti. Le autorità hanno avviato analisi tecniche e comparazioni balistiche per verificare se i colpi esplosi corrispondano ai danni riscontrati nelle strutture.

Proseguono le indagini per garantire sicurezza

Il comunicato dei carabinieri sottolinea che l’attività investigativa non si fermerà qui. Gli inquirenti sono determinati a consolidare ulteriormente il quadro indiziario e garantire una completa ricostruzione dei fatti. La sicurezza dei cittadini è una priorità, e le autorità stanno lavorando instancabilmente per fare chiarezza su questa vicenda inquietante. L’esito delle indagini sarà comunicato all’autorità giudiziaria competente, che valuterà le eventuali misure da adottare nei confronti del soggetto deferito.