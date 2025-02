+Europa: mandato a legali per articoli sul Congresso

Roma, 11 feb (Adnkronos) – "Le affermazioni contenute negli articoli del Il Tempo a firma di Walter Cingoli e del Riformista a firma di Aldo Torchiaro sono del tutto false, diffamatorie e gravemente lesive degli interessi di Più Europa nonché dei propri vertici. Il Partito, riservato ogni diritto, ha già dato mandato ai propri legali di avviare ogni azione utile, in ogni sede, per tutelare la propria immagine ed i propri interessi”. E’ quanto si legge in una nota del partito.