Europee: a Modena scritte no vax contro Bonaccini, 'vergognatevi, non ci intimidite'

Europee: a Modena scritte no vax contro Bonaccini, 'vergognatevi, non ci...

Europee: a Modena scritte no vax contro Bonaccini, 'vergognatevi, non ci...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Non sapete di scienza e di vaccini, ma nemmeno di storia. La mia, quella di tanti della nostra terra: quella di chi, i fascisti e i nazisti, li ha combattuti e sconfitti, a prezzi indicibili. Se avete un minimo di dignità, vergognatevi. In ogni caso non cred...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Non sapete di scienza e di vaccini, ma nemmeno di storia. La mia, quella di tanti della nostra terra: quella di chi, i fascisti e i nazisti, li ha combattuti e sconfitti, a prezzi indicibili. Se avete un minimo di dignità, vergognatevi. In ogni caso non crediate di intimidirmi e intimidirci”. Così Stefano Bonaccini, presidente del Pd e capolista al Nord Est alle elezioni europee, in merito alle scritte ‘Bonaccini nazista’ comparse a Modena a firma del gruppo no-vax “ViVi”.