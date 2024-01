Europee: Bonino, 'Meloni e Schlein sbagliano, le finte candidature sono una presa in giro'

Roma, 14 gen (Adnkronos) – "Tutte e due, se così la pensano, hanno sbagliato strada. Si tratta di discutere l’elezione al Parlamento europeo, non di fare la conta italiota". Lo dice Emma Bonino a 'Repubblica' sull'ipotesi di una candidatura alle europee di Giorgia Meloni e Elly Schlein, spiegando: "Sono d’accordo con Prodi. Chi si candida in qualsiasi istituzione europea, poi deve compiere quel mandato".

Bonino sottolinea: "L’atteggiamento di Meloni e, a quanto pare, anche di Schlein a me sembra la prova provata che né all’una né all’altra importa dell’Europa, ma piuttosto sono prese dalle convenienze italiane. Aggiungo che per gli elettori italiani è una presa in giro: votano una persona e poi se ne ritrovano un’altra. Né Meloni, né Schlein si dimetterebbero dai loro incarichi in Italia per tenere il seggio europeo".