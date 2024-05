Europee: Conte, 'a Catania tante voci e tante difficoltà'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "È sempre entusiasmante tornare in Sicilia, è sempre travolgente il suo abbraccio. Questa mattina a Catania, nella tradizionale 'fera o’luni', tra i colori e i sapori straordinari di questa terra meravigliosa ho raccolto tante voci e tante difficoltà. Le porto con me, le porteremo in Europa, faremo come abbiamo fatto in questi anni, lavoreremo mettendo al primo posto tutti voi, i vostri bisogni e i vostri sogni". Così Giuseppe Conte su twitter.