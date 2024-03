Europee: Conte, 'candidiamo Giuseppe Antoci, campione antimafia' (2)

(Adnkronos) – Si tratta di personalità "che arricchiscono le nostre battaglie", dice ancora Conte ricordando che in Parlamento, a Roma, "abbiamo Scarpinato e Cafiero De Raho". "Invito tutti i cittadini siciliani, i sardi, la parte sana di queste bellissime isole", a votarlo perché "abbiamo bisogno in Parlamento europeo di condurre questa battaglia".

Dunque Conte passa la parola a Antoci. "Vedete – dice il candidato M5S in corsa per le isole – c'è un momento in cui bisogna scendere in campo, bisogna farlo nel momento giusto e con le persone giuste. Sono sicuro che entrare a far parte di questa squadra, in cui si incarna la lotta alla mafia, alla corruzione ma anche la tutela dell'ambiente, sia un passo importante e necessario per potersi ritagliare un pezzetto di responsabilità".

Giuseppe Antoci, definito da Andrea Camilleri "un eroe dei nostri tempi" – come ricordato nel video dallo stesso Conte-, è stato presidente del Parco dei Nebrodi ed è l'attuale presidente onorario della Fondazione Caponnetto. Dal lavoro di Antoci è nata l'operazione "Nebrodi", una delle più vaste operazioni antimafia mai eseguite in Italia e la prima in Europa sul versante dei fondi europei per l'agricoltura in mano alle mafie. Da quell'operazione nacque il Maxiprocesso Nebrodi che, a ottobre 2022, ha comminato pene per più di 600 anni di reclusione. ⁠Nel 2016 Antoci è sfuggito ad un agguato mafioso grazie all'intervento della sua scorta, i cui membri sono stati insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Civile. Da dieci anni sotto scorta è oggi sottoposto ad un altissimo regime di sicurezza, fra i più alti in Italia. ⁠Nel dicembre del 2022 un'indagine dei Carabinieri scoprí l'ordine dalle carceri, dal 41 bis, di uccidere Antoci e dunque di colpirlo ancora. ⁠Antoci è stato destinatario di un 'Motu Proprio' su iniziativa diretta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel 2017, lo chiamò al Quirinale e lo insignì dell'onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.