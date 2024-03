Europee: Lupi, 'candidatura Von der Leyen ottima notizia per Italia'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “La candidatura di Ursula Von de Leyen, che ha svolto un grande lavoro, per un nuovo mandato alla guida della Commissione è un’ottima notizia per l’Italia. Alle prossime europee lavoreremo per rafforzare la famiglia del Ppe in Italia e saldare un a...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “La candidatura di Ursula Von de Leyen, che ha svolto un grande lavoro, per un nuovo mandato alla guida della Commissione è un’ottima notizia per l’Italia. Alle prossime europee lavoreremo per rafforzare la famiglia del Ppe in Italia e saldare un asse in Europa tra i Popolari, i Conservatori ed i Liberali". Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

"Il Ppe -aggiunge- è stato e continuerà ad essere il perno della maggioranza ed i prossimi cinque anni saranno fondamentali per riformare e rafforzare l’Unione e respingere l’offensiva dei populisti dell’estrema destra che vorrebbero sfasciarla, con effetti molto pericolosi sugli Stati nazionali e sullo scenario internazionale”.