Europee: Meloni, 'Orban? Io dialogo con tutti, ma no a Ue salotto radical chic'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Il rapporto con Viktor Orban? "Io dialogo con tutti, non sono probabilmente completamente d'accordo con nessuno con cui parlo perché ho delle mie idee e una mia identità, ma non sarò mai, mai d'accordo con l'idea che la Ue sia un club, un salotto radical chic. Penso che in un tempo come questo chi lavora per dividere faccia un errore strategico fondamentale, ha molto più senso chi lavora per cercare le sintesi". Così la premier Giorgia Meloni intervistata per la serie 'Italia. Europa, le interviste del Corriere', online sul corriete.it.